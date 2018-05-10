"Пропаганда терористів": в Раді хочуть покарати ЗМІ, які транслювали "парад" з окупованого Донецька

Депутат від "БПП" Григорій Шверк заявляє, що це має розцінюватися як пропаганда терористичних організацій.

Інтернет-ЗМІ, які транслювали проведення «параду» з окупованого Донецька, порушили українське законодавство і мають відповідати перед законом.

Про це заявив народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка», член парламентського Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Григорій Шверк в ефірі телеканалу «Рада».

«Пряма трансляція параду з так званої «ДНР» є прямим порушенням закону, оскільки ця організація визнана законодавством терористичною. Ті ЗМІ, які це зробили, мають за законом відповідати. Остаточне рішення в цьому питанні має ухвалити правоохоронна система та суд», - наголосив політик.

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Він вважає, що це має розцінюватися як пропаганда терористичних організацій.

«На мою думку, українські ЗМІ не мають такого робити, оскільки трансляція наживо параду упродовж години це не є інформування чи новиною. Це має розцінюватися як пропаганда терористичних організацій», – сказав Шверк.

Як повідомляв УНІАН, підконтрольні Кремлю бойовики провели 9 травня у Донецьку «парад Перемоги», під час якого на вулиці міста вивели військову техніку: БТР-80, БМП, танки Т-64 і Т-72, ЗРК «Стріла-10», самохідки «Гвоздика», «Гради», полкові міномети, протитанкові гармати «Рапіра», гаубиці Д-30 і «Мста-Б». Також було представлено техніку часів Другої світової війни.

Онлайн-трансляцію цього «параду» вело, зокрема, українське видання олігарха-втікача Сергія Курченка. Крім цього, воно транслювало для українських глядачів аналогічну урочисту церемонію в Москві, під час якого РФ презентувала новітнє озброєння.