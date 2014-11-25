В Донецьку снаряд влучив у автобус, загинуло 2 людей, 8 - поранені

Про це повідомив голова Київської районної адміністрації в Донецьку Іван Приходько.

Читайте такожУ Донецьку на вихідних при обстрілах бойовиків поранено 12 осіб, горіли газопроводи

"8.00 обстріляний проспект Маршала Жукова. Постраждала 21 школа. Ряд приватних будинків і магазинів. На жаль, не обійшлося без жертв. В автобусі 6 маршруту загинули дві людини і поранені вісім", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, раніше про подію повідомляли місцеві жителі в соцмережі. "Сьогодні близько восьмої ранку влучив снаряд у маршрутку 6-а, на Софії, (Жовтневе селище), багато поранених, точно відомо про двох убитих. Сталося це на пров. Маршала Жукова - пр. Колгоспного. Співробітники 21 лікарні їхали на роботу", - написала на своїй сторінці в соцмережі місцева жителька Олена Павлова.

Також цю інформацію підтвердив так званий "народний мер" міста Ігор Мартинов. За його інформацією, в результаті вибуху загинули 2 людини. Також є поранені.