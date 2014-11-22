У Донецьку посилилися вибухи: є руйнування
21:27, 22 листопада 2014Політика
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В суботу 22 листопада в Донецьку не вщухали вибухи і залпи, які посилилися до вечора.
REUTERS
Місцеві жителі повідомляють про два потужні вибухи в Кіровському районі, поблизу шахти "Кіровська".
У мерії також повідомляють, що протягом дня в Донецьку не змовкають звуки гарматних пострілів і вибухів.
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"Станом на 19.00 в Донецьку напружена обстановка. Протягом усього дня у місті не змовкають звуки гарматних залпів і вибухи. Особливо неспокійно в Київському, Ленінському, Київському та Куйбишевському районах", - йдеться в повідомленні.
ZN.UA стало відомо про ряд пошкоджень житлових будинків в Куйбишевському районі.
Також у міськраді повідомили, що в результаті бойових дій в суботу Куйбишевський район знову залишився без електрики.
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