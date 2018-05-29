Убитий у Києві Бабченко в останньому пості розповів, як чотири роки тому уникнув смерті

Бабченко розповів, що "других днів народження" у нього було "чимало".

Убитий у Києві 29 травня російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко за кілька годин до смерті написав у Facebook, що у цей день у нього - "другий день народження".

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"Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертоліт. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, ледь не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через дві після цієї фотографії її збили. Загинуло чотирнадцять людей. А мені пощастило. Другий день народження, виходить", - написав Бабченко.

В коментарях один з його друзів написав: "Скільки у тебе вже таких "днів народжень" набігло? Чимало, напевно". Бабченко відповів: "Чимало".

Як повідомляв УНІАН, громадянина РФ Бабченко, телеведучого і журналіста, вбили в його будинку пострілом у спину.