Професійна діяльність: у поліції назвали "першу і очевидну версію" вбивства Бабченка

На місці вбивства працює слідчо-оперативна група.

Перша версія мотивів вбивства Аркадія Бабченка - його професійна діяльність.

Про це заявив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна".

"Перша версія і очевидна – це професійна діяльність. Але на теперішній час ще зарано вибудовувати якісь конкретні версії. Ми опрацьовуємо прилеглу територію і місце злочину, будинок, встановлюємо наявність відеокамер, потім ми зможемо, проаналізувавши всі зібрані матеріали, вже будувати якісь конкретні версії," - заявив Крищенко.

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Він також повідомив, що дружина загиблого поки що не може надати свідчення, оскільки перебуває в шоковому стані. З нею зараз працюють медики та психологи.

"Поки що все я вам сказав", - підкреслив Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.