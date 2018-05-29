У поліції повідомили, що вбитий Бабченко не звертався до них за охороною

Ніяких заяв про загрози від нього теж не надходило, уточнюють в поліції.

Аркадій Бабченка не звертався до поліції із заявами про погрози.

Про це заявив глава ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає "112 Україна".

Раніше друг убитого в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Мирослав Гай написав на своїй сторінці в Facebook, що загиблий отримував погрози з РФ.

Крищенко повідомив, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.

Читайте такожГеращенко розповів, де вбивця чекав на Бабченка

"До Нацполіції Києва принаймні, до нас таких звернень не було. В нас не було з ним кримінальних проваджень, де б він проходив свідком або як особа, яка потребує допомоги. Відповідний запит вже є до СБУ. Завтра ми зможемо надати інформацію взагалі по Нацполіції України з цього приводу. Але він не охоронявся, поки що виходить так", - повідомив він.

Також він заявив, що першою версією вбивства Бабченка поліція вважає його професійну діяльність.