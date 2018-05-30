"Можуть бути причетні колишні учасники добробатів": екс-депутат Держдуми Пономарьов про вбивство Бабченка

Пономарьов упевнений, що "вбивцю треба шукати в їхньому середовищі".

Колишній російський парламентарій Ілля Пономарьов, який проживає в Україні, заявив, що до вбивства журналіста Аркадія Бабченка можуть бути причетні колишні учасники українських добровольчих батальйонів.

Про це він написав у своєму Facebook.

Читайте такожЖорсткий критик Путіна та відважний військовий журналіст: ким був по життю Аркадій Бабченко

"За останні три дні я чув про три замовлення на російських опозиціонерів із кола емігрантів. Вербують колишніх бійців добробатів. Упевнений, що тут вбивцю треба шукати в цьому середовищі", - заявив Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Києві невідомий застрелив російського журналіста Аркадія Бабченка. Вбивця зробив кілька пострілів у спину на порозі його квартири.

У поліції повідомили, що очевидна версія вбивства - це професійна діяльність журналіста.