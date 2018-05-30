"Можуть бути причетні колишні учасники добробатів": екс-депутат Держдуми Пономарьов про вбивство Бабченка
Колишній російський парламентарій Ілля Пономарьов, який проживає в Україні, заявив, що до вбивства журналіста Аркадія Бабченка можуть бути причетні колишні учасники українських добровольчих батальйонів.
Про це він написав у своєму Facebook.
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"За останні три дні я чув про три замовлення на російських опозиціонерів із кола емігрантів. Вербують колишніх бійців добробатів. Упевнений, що тут вбивцю треба шукати в цьому середовищі", - заявив Пономарьов.
Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Києві невідомий застрелив російського журналіста Аркадія Бабченка. Вбивця зробив кілька пострілів у спину на порозі його квартири.
У поліції повідомили, що очевидна версія вбивства - це професійна діяльність журналіста.