"Можуть бути причетні колишні учасники добробатів": екс-депутат Держдуми Пономарьов про вбивство Бабченка

00:19, 30 травня 2018
Суспільство
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Пономарьов висловив власну думку щодо вбивства Бабченка / фото УНІАН

Колишній російський парламентарій Ілля Пономарьов, який проживає в Україні, заявив, що до вбивства журналіста Аркадія Бабченка можуть бути причетні колишні учасники українських добровольчих батальйонів.

Про це він написав у своєму Facebook.

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"За останні три дні я чув про три замовлення на російських опозиціонерів із кола емігрантів. Вербують колишніх бійців добробатів. Упевнений, що тут вбивцю треба шукати в цьому середовищі", - заявив Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Києві невідомий застрелив російського журналіста Аркадія Бабченка. Вбивця зробив кілька пострілів у спину на порозі його квартири. 

У поліції повідомили, що очевидна версія вбивства - це професійна діяльність журналіста.

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Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка
Теги: #убивство#Пономарьов#Аркадій Бабченко