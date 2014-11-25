Порушено справу за фактом вибуху біля військової частини Харкова

За фактом вибуху, що стався близько півночі в Жовтневому районі Харкова, відкрито кримінальну справу.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне пошкодження майна шляхом вибуху"). Читайте такожУ Харкові біля військової частини прогримів потужний вибух У повідомленні говориться, що вибух стався біля паркану військової частини, постраждалих немає. Пошкоджено огорожу військової частини, вибиті вікна в житловому будинку навпроти. Досудове розслідування проводить Жовтневий райвідділ міліції. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

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