У Харкові пролунало два вибухи

00:17, 22 листопада 2014
Суспільство
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За попередньою інформацією це сталося в районі залізниці

вибух / © UNIAN

Про це у "Твітері" повідомляє  IT Sector Харків.

За кільки хвилин вони додали,  що вибухів було два.  

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Згодом IT Sector Харків повідомив, що в депо на Безлюдівці вибухнула цистерна.

Постраждалих нема.

Нагадаємо, днями у центрі Харкова стався вибух, було пошкоджено трансформаторну будку. 

А перед цим у пабі "Стіна" на вулиці Римарській стався вибух, внаслідок якого постраждали люди.

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