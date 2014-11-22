У Харкові пролунало два вибухи
00:17, 22 листопада 2014Суспільство
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За попередньою інформацією це сталося в районі залізниці
У Харкові пролунало два вибухи / © UNIAN
Про це у "Твітері" повідомляє IT Sector Харків.
Харьков. Есть первое подтверждение того, что взрыв действительно был и произошел на железной дороге
— IT Sector Харьков (@itsector) 21 Листопад 2014
За кільки хвилин вони додали, що вибухів було два.
"@itsector: #Харьков#Харків Два взрыва. Преположительно в районе аэропорта и ЮЖД." да, ЮЖД было что-то.
— SoF (@sofnesk) 21 Листопад 2014
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Згодом IT Sector Харків повідомив, що в депо на Безлюдівці вибухнула цистерна.
Постраждалих нема.
Нагадаємо, днями у центрі Харкова стався вибух, було пошкоджено трансформаторну будку.
Взрыв произошел в депо на Безлюдовке. Взорвалась цистерна. Пострадавших нет.
— IT Sector Харьков (@itsector) 21 Листопад 2014
А перед цим у пабі "Стіна" на вулиці Римарській стався вибух, внаслідок якого постраждали люди.
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