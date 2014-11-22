У Харкові пролунало два вибухи

Про це у "Твітері" повідомляє IT Sector Харків.

Харьков. Есть первое подтверждение того, что взрыв действительно был и произошел на железной дороге — IT Sector Харьков (@itsector) 21 Листопад 2014

За кільки хвилин вони додали, що вибухів було два.

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Згодом IT Sector Харків повідомив, що в депо на Безлюдівці вибухнула цистерна.

Постраждалих нема.

А перед цим у пабі "Стіна" на вулиці Римарській стався вибух, внаслідок якого постраждали люди.