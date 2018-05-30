ЗНО з іспанської мови-2018: оприлюднені відповіді на тести (документ)
Правильні відповіді на тест ЗНО з іспанської мови, який відбувся 29 травня 2018 року, з'явилися у відкритому доступі.
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Відповіді до завдань сертифікаційної роботи з іспанської мови опубліковані на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Повідомляється, що засідання експертної комісії при УЦОЯО із визначення порога «склав/не склав» з іспанської мови відбудеться до 14 червня.
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.
Схеми оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення), ухвалені на засіданні предметної фахової комісії, буде опубліковано 31 травня 2018 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що абітурієнти, які 29 травня 2018 року здавали зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови, можуть ознайомитись із правильними відповідями.