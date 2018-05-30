Опубліковано правильні відповіді ЗНО-2018 з французької мови (документ)

УЦОЯО опублікував правильні відповіді на тестування з французької мови.

Абітурієнти, які 29 травня 2018 року здавали зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови, можуть ознайомитись із правильними відповідями.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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"Пропонуємо ознайомитися з правильними відповідями до завдань сертифікаційної роботи з французької мови", - йдеться в повідомленні.

Засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти з визначення порога «склав/не склав» з французької мови відбудеться до 14 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

Зазначається, що документ з правильними відповідями ухвалено на засіданні предметної фахової комісії з французької мови при Українському центрі оцінювання якості освіти 29 травня 2018 р.

В УЦОЯО такожд нагадали, що програма ЗНО з французької мови 2018 року містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників з цього навчального предмета, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник навчального закладу в межах визначених тематичних розділів.