На місці вибуху в Харкові знайшли залишки вибухового пристрою – BBC

Як повідомили у прокуратурі, згідно з основною версією слідства, вибух стався через вибуховий пристрій, залишки якого знайшли на місці події.

За словами позаштатного кореспондента ВВС Україна , вибух пролунав біля паркану, з боку майданчика, де стоїть військова техніка.

Читайте такожПорушено справу за фактом вибуху біля військової частини ХарковаЗа словами місцевих мешканців, незадовго до вибуху вони бачили неподалік того місця "незнайоме авто".

Інцидент стався близько 23.50 в ніч на вівторок. Очевидці повідомляють, що постраждалих немає.