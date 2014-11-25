У Харкові біля військової частини прогримів потужний вибух

01:06, 25 листопада 2014
Суспільство
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Близько півночі у Харкові біля паркану військової частини А1361 прогримів сильний вибух. 

УНІАН

Про це в "Твіттері"  повідомляє ITSector. На місці пригоди працюють співробітники ДСНС і міліція.

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 За попередньою інформацією, під час вибуху ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею вибиті шибки у сусідніх будинках.

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