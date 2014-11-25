У Харкові біля військової частини прогримів потужний вибух
01:06, 25 листопада 2014Суспільство
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Близько півночі у Харкові біля паркану військової частини А1361 прогримів сильний вибух.
У Харкові знову прогримів сильний вибух / УНІАН
Про це в "Твіттері" повідомляє ITSector. На місці пригоди працюють співробітники ДСНС і міліція.
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За попередньою інформацією, під час вибуху ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею вибиті шибки у сусідніх будинках.
Харьков.По предварительной инф.взрыв произошел на терр. в/ч а1361 на Холодной Горе.Мчс и правоохранители уже на месте pic.twitter.com/SW8o7ot2k0
— IT Sector Харьков (@itsector) November 24, 2014
Біля військової частини у Харкові прогримів вибух
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