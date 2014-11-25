У Харкові біля військової частини прогримів потужний вибух

Про це в "Твіттері" повідомляє ITSector. На місці пригоди працюють співробітники ДСНС і міліція.

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За попередньою інформацією, під час вибуху ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею вибиті шибки у сусідніх будинках.