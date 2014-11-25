Звільнений "кіборг", який пробув більше трьох місяців у полоні бойовиків

14:05, 25 листопада 2014
Суспільство
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З полону бойовиків звільнений "кіборг", який пробув у бойовиків більше трьох місяців.

REUTERS

Про це повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Вчора був звільнений з полону один з "кіборгів" - наш військовий, який героїчно захищав українські позиції на території донецького аеропорту", - зазначив він.

"Чоловік перебував у полоні бойовиків більше трьох місяців", - додав Андрій Лисенко.

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