Сусіди Бабченка не знають, що тепер робити з квітами біля під'їзду (відео)

Спецоперація СБУ збила с пантелику багатьох, зокрема - сусідів Бабченка.

Після новини про те, що журналіст Аркадій Бабченко живий, квіти біля його під'їзду викликають у мешканців будинку когнітивний дисонанс.

Про це повідомила журналістка Катерина Лихогляд. "А шо с цветами теперь делать?", - розгублено питають сусіди. "Лишіть, - кажу: йому буде приємно", - написала вона у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня був затриманий організатор вбивства Бабченко.