Сусіди Бабченка не знають, що тепер робити з квітами біля під'їзду (відео)
18:43, 30 травня 2018Суспільство
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Спецоперація СБУ збила с пантелику багатьох, зокрема - сусідів Бабченка.
Вдома на Бабченка чекають із квітами / Фото Катерина Лихогляд via Facebook
Після новини про те, що журналіст Аркадій Бабченко живий, квіти біля його під'їзду викликають у мешканців будинку когнітивний дисонанс.
Про це повідомила журналістка Катерина Лихогляд. "А шо с цветами теперь делать?", - розгублено питають сусіди. "Лишіть, - кажу: йому буде приємно", - написала вона у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня був затриманий організатор вбивства Бабченко.
Сусіди Бабченка ошелешені новиною про інсценування його вбивства
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