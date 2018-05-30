Сусіди Бабченка не знають, що тепер робити з квітами біля під'їзду (відео)

18:43, 30 травня 2018
Суспільство
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Вдома на Бабченка чекають із квітами / Фото Катерина Лихогляд via Facebook

Про це повідомила журналістка Катерина Лихогляд. "А шо с цветами теперь делать?", - розгублено питають сусіди. "Лишіть, - кажу: йому буде приємно", - написала вона у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня був затриманий організатор вбивства Бабченко.

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Теги: #Аркадій Бабченко