Резонансна ДТП у Харкові: Зайцевій та Дронову продовжили арешт на два місяці

У засіданні оголошена перерва до 5 червня.

У Харкові суд продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасникам аварії з шістьма загиблими на вулиці Сумській Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 28 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 30 травня, ухвалив в Київський райсуд Харкова.

Під час засідання представник прокуратури заявив клопотання про продовження обом підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

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Прокурор, зокрема, обґрунтовуючи клопотання, звернув увагу на тяжкість скоєного злочину, можливість впливати на свідків і громадську думку та переховуватися від суду.

Захист Зайцевої не заперечував проти продовження запобіжного заходу. Натомість Дронов заявив, що оголошені прокурором ризики є не доведеними та попросив змінити йому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт з необхідністю носіння електронного засобу контролю.

Вислухавши думки сторін, суддя ухвалив рішення продовжити обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 липня без права внесення застави.

Крім цього, під час сьогоднішнього засідання за клопотанням захисника Дронова Сергія Перепелиці до матеріалів справи суд долучив низку документів, які, за словами адвоката, під час досудового слідства відмовився долучати прокурор. Також за клопотанням адвоката у судове засідання в якості свідка буде запрошений механік, який робив огляд автомобіля «Лексус», на якому у ДТП потрапила Зайцева.

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Суд також дослідив відеозаписи з бодікамер працівників поліції, котрі першими приїхали на місце аварії.

У засіданні оголошена перерва до 5 червня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» під управлінням 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.