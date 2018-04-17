Смертельна ДТП в Харкові: Зайцева заплуталася в показаннях патрульному

За словами правоохоронця, після аварії дівчина перебувала в шоковому стані.

У вівторок, 17 квітня, в Київському районному суді Харкова відбулося чергове засідання у справі про смертельне ДТП на Сумській. В якості свідка був допитаний один чоловік - інспектор патрульної служби Денис Мягкоголов.

Про це повідомляє NewsRoom. За словами правоохоронця, коли він прибув на місце аварії, його колега підвів до нього Зайцеву і повідомив, що вона - учасниця ДТП. На той момент дівчина перебувала в шоковому стані.

Коли на місце прибула слідчо-оперативна група, патрульний передав їй документи обвинуваченої. Свідок також повідомив, що Зайцева не демонструвала жодних ознак сп'яніння. При цьому Мягкоголов не зміг сказати, на яке світло їхала Зайцева.

"Зайцева розповідала, що починала їхати на (миготливий) зелений сигнал світлофора, - сказав патрульний, але незабаром уточнив свої слова. - Зайцева сама розповідала, що їхала на жовтий, бачила автомобіль Дронова. Вона подавала йому звуковий сигнал, але у зв'язку з великою швидкістю водій не загальмував".

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Пізніше один з адвокатів потерпілих клопотав про виклик у суд нарколога та лаборанта, які оцінювали стан Зайцевої, командира роти патрульної служби Євгена Волошина, а також про вивчення документів обласного наркологічного центру, але суд залишив вимоги без задоволення. Наступне засідання відбудеться через тиждень - 24 квітня.

Як відомо, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.