Постраждалих у ДТП в Білорусі українських дітей сьогодні повернуть додому літаком

Літак поверне до України трьох дітей, які усе ще не повернулись на батьківщину після трагічної ДТП в Кам’янецькому районі Білорусі.

До Білорусі по дітей-футболістів, які 13 травня постраждали внаслідок ДТП, вилетів літак.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому", - йдеться у дописі.

Наш літак вилетів до Білорусі за юними українськими футболістами, які потрапили в ДТП більше двох тижнів тому. За годину 3 дітей заберуть додому. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 мая 2018 г.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 13 травня у Кам’янецькому районі Білорусі автобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП.

За попередньою інформацією, водій (громадянин України), керуючи автомобілем Renault Master, скоїв попутне зіткнення з навантажувачем "Амкодор" під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир з міста Суми (2005 р.н.), яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. Ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам’янецької районної лікарні. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи.

За фактом трагічної ДТП у Білорусі відкрили кримінальну справу і затримали водія автомобіля.

14 травня прокуратура Сумської області розпочала кримінальне провадження за фактом неналежної організації поїздки за кордон 26 дітей, які потрапили в ДТП у Білорусі - за ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього та тяжкі наслідки) КК України.

15 травня 19 із 26 дітей прибули на Сумщину.

16 травня в Сумах поховали загиблого в ДТП 12-річного хлопчика. Шестеро хлопчиків, постраждалих внаслідок аварії, залишалися на лікуванні у місті Брест.

25 травня начальник Управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко повідомив, що у Брестській обласній лікарні залишаються ще п'ятеро постраждалих дітей.