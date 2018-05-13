У трагічній ДТП в Білорусі загинув хлопчик із Сум

Сумська обласна влада наразі встановлює, що це була за поїздка, адже офіційно жодні дитячі футбольні команди на змагання за межі області не виїжджали.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, в яку у Білорусі потрапив автобус з українською дитячою футбольною командою, загинув хлопчик 2005 року народження з міста Суми.

Читайте такожПорошенко доручив дипломатам та лікарям надати допомогу постраждалим у Білорусі дітям

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Дмитро Лантушенко.

«На жаль, у цій ДТП загинув хлопчик із Сум. Маму вже повідомили. Вона виїздить у Білорусь», – сказав посадовець.

За його словами, обласна влада наразі встановлює, що це була за поїздка, адже офіційно жодні дитячі футбольні команди на змагання за межі області не виїжджали.

«Попередньо, діти із Сумської області були в неофіційній поїздці нібито для обміном досвідом. Жодну сумську команду офіційно на змагання за кордон не відправляли. Загалом було два чи три автобуси з дітьми. За дорученням президента Федерації футболу України Андрія Павелка, в Білорусь також виїздить голова федерації футболу Сумської області Андрій Прохорович, щоб на місці розібратися в ситуації та надати необхідну допомогу», – зазначив Лантушенко.

Він також додав, що в понеділок, 14 травня, питання поїздки дітей із Сумщини за кордон і ДТП за їх участю в Білорусі розглядатиметься на апаратній нараді при голові Сумської ОДА Миколі Клочку.

Своєю чергою директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова повідомила кореспондента УНІАН, що за межі України дітей відправила одна із громадських організацій.

«Є якась українсько-польсько-білоруська рада. За її програмою одна із громадських організацій і відправила наших дітей за кордон. Вони, виявляється, вже п’ять років так їздять. Зараз розбираємося, адже офіційно дозволу на таку поїздку ніхто не давав», – підкреслила Гробова.

Вона також уточнила, що футбольна команда була збірна: діти в ній були з різних населених пунктів Сумщини, але в основному – нібито із Великописарівського району.

Як повідомляв УНІАН, у Кам`янецькому районі Білорусі автобус із українською дитячою футбольною командою потрапив у ДТП. Аварія сталася вранці 13 травня на автодорозі Р-98 «Кам`янець-Шерешево-Свіслоч», поблизу с. Мартинюки.

За попередньою інформацією, водій (1976 р. н., громадянин України) керуючи автомобілем марки Renault Master, скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор» під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир (2005 р. н., громадянин України), який перебував на передньому пасажирському сидінні. Ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам`янецької районної лікарні. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у тяжкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що двоє постраждалих внаслідок ДТП у Білорусі українських дітей перебувають у тяжкому стані.

Президент України Петро Порошенко написав у Twitter, що доручив дипломатам і медикам надати всю необхідну допомогу юним українським футболістам, які постраждали внаслідок ДТП у Білорусі, а також висловив співчуття постраждалим та їхнім родинам.