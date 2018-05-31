Засуджений у РФ кримчанин Кольченко оголосив голодування на підтримку Сенцова

Політв'язень написав на ім'я начальника своєї колонії заяву, в якій вимагає звільнити українського режисера.

Незаконно засуджений російською владою кримський активіст Олександр Кольченко, що утримується в колонії Челябінська, оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова.

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Про це в Facebook повідомляє російський правозахисник Павло Чиков, посилаючись на адвоката Кольченка Андрія Лепьохіна.

«Олександр Кольченко оголосив голодування солідарності з Олегом Сенцовим в колонії Челябінська. Про це повідомив його адвокат Андрій Лепьохін, який щойно вийшов із зустрічі з ним. Кольченко написав заяву на ім'я начальника колонії. Вимога одна -звільнити Сенцова», – написав він.

Нагадаємо, активіста Кольченка і режисера Олега Сенцова затримали співробітники ФСБ РФ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.

Кольченко відбуває покарання у виправній колонії №6 (р. Копейськ, Челябінська область РФ).

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. Єдиною вимогою Сенцова є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Затриманий разом з Олегом Сенцовым Олександр Кольченко заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв'язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку в такому випадку для здоров'я кримчанина, оскільки його вага і зараз менша за норму.