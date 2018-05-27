Митці звернулись із вимогою звільнити Сенцова

Крім того, мер Києва збирає підписи відомих спортсменів під листом до президента РФ Володимира Путіна з вимогою звільнити українського режисера.

Під час Всеукраїнської наради директорів театрів України митці виступили зі вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства культури.

«Оргкомітет ХХ Міжнародного фестивалю «Мельпомена Таврії», творчий колектив Херсонського обласного академічного театру ім. Миколи Куліша, а також творча спільнота, яка представляє всі регіони України виступає із зверненням «Звільнити режисера Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів… Ми, творча спільнота, яка працює на розбудову культури нашої країни глибоко стурбовані цією ситуацією. Тоді, коли кожен громадянин знаходиться під загрозою як може йтися про вільне життя і розвиток. Ми вимагаємо, що режисер Олег Сенцов та всі політичні в’язні повинні бути звільнені», - йдеться у зверненні.

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Як повідомляв УНІАН, мер Києва Віталій Кличко збирає підписи відомих спортсменів під листом-зверненням до президента РФ Володимира Путіна з вимогою негайно звільнити незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, частину підписів Кличко зібрав під час турніру чемпіонів УЄФА, який відбувся у рамках фіналу Ліги чемпіонів на Хрещатику.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх 64 українських політв'язнів у Росії.

«Якщо я помру перед чемпіонатом (Чемпіонат світу з футболу 2018 року, що відбудеться в Росії 14 червня - 15 липня) або під час - буде резонанс на користь інших політв'язнів», - сказав він адвокату Дмитру Дінзе, який відвідав його в колонії у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Режисера Сенцова і українського активіста Олександра Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно. Обидва провину не визнали.