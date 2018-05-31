У школі Дніпра на останньому дзвонику запалили димові шашки (відео)

Очевидці розповіли, що школярі вступили в доросле життя під завісу кольорового диму.

31 червня в середній школі №13 в Дніпрі відбулося свято останнього дзвоника. Фінальний виступ закінчився несподівано для багатьох.

Декому довелося залишити територію школи. Про це "Інформатору" розповіли очевидці.

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"Наприкінці виступу запланували підірвати димові шашки. Так було задумано шкільним режисером. Почався страшний сморід, і багато хто став розходитися", — розповів Євген, очевидець події.

За його словами, співробітників ДСНС на місці не було. Але, за чутками, таємним спостерігачем і контролером був чийсь батько-співробітник державної служби. Невидимий контролер виконав свою роботу на відмінно і випускники були раді такому феєричному завершенню навчання.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі депутатам і чиновникам заборонили виступати на святі останнього дзвоника.