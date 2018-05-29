У Дніпрі Філатов заборонив депутатам і чиновникам виступати на святі останнього дзвоника
Міський голова Дніпра Борис Філатов нагадав директорам шкіл, що прийдешнє свято останнього дзвоника, яке відбудеться 31 травня, має пройти без виступів депутатів і чиновників. Заборону зафіксовано у відповідному розпорядженні міського голови.
«Напередодні останнього дзвоника ще раз нагадую директорам шкіл, що, згідно з розпорядженням міського голови, у Дніпрі забороняється участь чиновників і депутатів у шкільних лінійках», – написав Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі.
Так, відповідно до розпорядження, урочисті лінійки зможуть відвідати посадовці, котрі на цей час взяли відпустку для супроводу своєї дитини. Утриматися від публічних виступів на шкільних святах рекомендовано й міським та районним депутатам. Натомість керівникам навчальних закладів заборонено надавати слово для виступу не лише народним обранцям, а й представникам політичних партій та іншим особам, котрі не мають стосунку до освітнього процесу.
Як відомо, у серпні минулого року в мерії Дніпра підтримали ініціативу про заборону виступів чиновників на шкільних лінійках. Тоді батьки в різних куточках України просили посадовців не приходити на свята у навчальні заклади.