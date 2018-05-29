У Дніпрі Філатов заборонив депутатам і чиновникам виступати на святі останнього дзвоника

Відповідно до розпорядження, урочисті лінійки зможуть відвідати лише ті посадовці, котрі на цей час взяли відпустку для супроводу своєї дитини.

Міський голова Дніпра Борис Філатов нагадав директорам шкіл, що прийдешнє свято останнього дзвоника, яке відбудеться 31 травня, має пройти без виступів депутатів і чиновників. Заборону зафіксовано у відповідному розпорядженні міського голови.

«Напередодні останнього дзвоника ще раз нагадую директорам шкіл, що, згідно з розпорядженням міського голови, у Дніпрі забороняється участь чиновників і депутатів у шкільних лінійках», – написав Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі.

Так, відповідно до розпорядження, урочисті лінійки зможуть відвідати посадовці, котрі на цей час взяли відпустку для супроводу своєї дитини. Утриматися від публічних виступів на шкільних святах рекомендовано й міським та районним депутатам. Натомість керівникам навчальних закладів заборонено надавати слово для виступу не лише народним обранцям, а й представникам політичних партій та іншим особам, котрі не мають стосунку до освітнього процесу.

Як відомо, у серпні минулого року в мерії Дніпра підтримали ініціативу про заборону виступів чиновників на шкільних лінійках. Тоді батьки в різних куточках України просили посадовців не приходити на свята у навчальні заклади.