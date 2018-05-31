Бабченко розповів про намір отримати українське громадянство

"Розмова про те, щоб допомогти отримати громадянство, була. Я не став відмовлятися, скажу чесно", - сказав Бабченко.

Журналіст Аркадій Бабченко має намір отримати українське громадянство. Про це він сказав під час прес-конференції.

"Розмова про те, щоб допомогти отримати громадянство, була. Я не став відмовлятися, скажу чесно", - сказав він, передає 112.ua.

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За словами Бабченко, у нього є посвідка на постійне проживання в Україні, його сім'я теж подала документи на постійне проживання.

"У Києві у мене дід родом з-під Генічеська. Я в принципі маю право на отримання громадянства... Потрібно шукати, потрібно доводити. Вид на проживання мені дали за заслуги перед Україною. З тих пір я живу в Києві", - розповів журналіст.

Також він повідомив, що близько року намагався отримати вид на проживання в Чехії.

"Я спочатку був у Празі. Вчора МЗС Чехії говорив, що Аркадій Бабченко не звертався до нас за документами на отримання виду на проживання. Та ви що, хлопці? Рік ми намагалися у них отримати вид на проживання... Через посольство Нідерландів ми пробували отримати вид на проживання, на що мені відповідали, що документи я можу подати тільки в Москві", - сказав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, та провели 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченко російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.