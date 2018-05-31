Бабченко: я був готовий на прострелене для достовірності стегно

19:16, 31 травня 2018
Суспільство
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Аркадій Бабченко / REUTERS

Журналіст Аркадій Бабченко зізнався, що готовий був для достовірності інсценування його вбивства прострелити собі стегно. Про це він сказав під час прес-конференції.

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"Давайте, ви не будете вчити мене писати статті, а я не буду вчити вас проводити спецоперацію", - розповів журналіст про те, як поставився до підготовки інсценування замаху на нього, передає 112.ua.

"Треба так - окей, треба кров - значить кров. Треба ще щось- значить ще щось. Я ж коли їх запитав, пацани, ви ж мені для достовірності стегно не будете прострелювати? Вони на мене подивилися, як на ідіота... Хоча, я був готовий навіть на це, сказали б, давай прострелимо тобі стегно, я б уже і на таке погодився", - розповів Бабченко.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченко, який живе в Києві, та провели 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.

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Теги: #Аркадій Бабченко