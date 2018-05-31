"Вбивство" Бабченка: експерти проаналізували, чи могла спецоперація СБУ бути інсценуванням (відео)

Про необхідність влади повніше відзвітувати про всі обставини спецоперації відразу заговорили і міжнародні експерти.

Експерти розповіли, чи могла спецоперація щодо "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка бути інсценуванням СБУ.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Про необхідність влади повніше відзвітувати про всі обставини спецоперації відразу заговорили й міжнародні експерти. Від цього залежатиме репутація України і те, як швидко відновиться довіра до силовиків.

Експерти аналізують ситуацію і розмірковують, чи не могла спецоперація бути інсценуванням СБУ.

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Відзначається, що саму прес-конференцію, а також зустріч президента з Бабченком, українці сприйняли як політичну саморекламу. Політологи вважають, що необхідно розібратися, чи не зашкодило це Україні, чи правильно розставили акценти в подачі інформації, послідовності.

Також експерти вказують і на інші дрібні недоліки, які породжують сумніви, - цікава логіка замовника, який особисто приїхав у місто, чому він сам передавав гроші з рук у руки, чому вибір припав саме на цього "кілера", якщо напевно є і більш перевірені люди.

Деякі також вважають, що спецоперація - не шоу і називають її показовою. Правозахисники, в свою чергу, розраховують на ефективний судовий процес.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков був здивований реакцією міжнародних організацій на інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

В організації "Репортери без кордонів" назвали спецоперацію СБУ маніпуляцією українських спецслужб. В ОБСЄ розкритикували СБУ за неправдиві відомості щодо замаху на Бабченка.