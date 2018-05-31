Аваков здивований реакцією міжнародних організацій на інсценування вбивства Бабченка

Міністр внутрішніх справ України заявив, що якби була можливість проводити подібні спецоперації за всіма резонансними випадками, то правоохоронці робили б це «кожного дня».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков здивований реакцією міжнародних організацій на інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив журналістам під час брифінгу після офіційних заходів, приурочених до першого випуску курсантів Академії патрульної поліції.

«Для мене є дивними заяви багатьох міжнародних організацій, які кажуть: «Що це так? Дезінформуєте наше суспільство». Ви що хотіли, щоб Бабченка було вбито? І ви на цьому прикладі казали... Amnesty International або «Репортери без кордонів»: ось у нас ще один загиблий журналіст? Українські спецслужби, слава Богу, запобігли цьому вбивству і, слава Богу, вважали за необхідне затримати злочинця саме в такий спосіб», - заявив Аваков.

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За словами міністра, м'яко кажучи, дивують і шокують такі заяви «деяких міжнародних авторитетів».

«Я думаю, що надалі українські спецслужби і правоохоронні органи не керуватимуться громадською думкою - що про нього скаже той чи інший псевдоморальний авторитет - а керуватимуться тим, щоб на нашій території було спокійно, і людина не зазнала нападу і вбивства», - сказав він.

Також Аваков заявив, що правоохоронці, якби мали можливість, проводили б такі спецоперації і в інших резонансних випадках.

«Ми краще зробимо таку операцію - людина залишиться живою. Якби була можливість проводити такі операції за всіма іншими резонансним випадками, які відбуваються у нас, то ми б робили це кожного дня. Але відбувається те, що відбувається», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченка, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. дол. за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учасникові АТО за 30 тис. дол. вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. дол.

Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Організатору замаху на журналіста підготовлено підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, колишній учасник АТО проходитиме у справі як свідок.

Бабченку повідомили про підготовку спецоперації за місяць до її проведення.

Після успішного проведення спецоперації президент України Петро Порошенко доручив надати журналістові і його сім'ї цілодобову охорону.