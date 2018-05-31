Колеги обіймами зустріли Бабченка та вручили йому траурний портрет (відео)
21:31, 31 травня 2018Суспільство
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На другий день "воскресіння" Бабченко відвідав телеканал, на якому працював до спецоперації.
Ілюстрація / REUTERS
Колеги оплесками та обіймами зустріли Бабченка біля входу телекомпанії, куди він приїхав у супроводі державної охорони, і відразу ж повели до меморіалу з квітів та лампадок. Там вони вручили його ж портрет із жалобною стрічкою.
Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, і провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.
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