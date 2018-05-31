Колеги обіймами зустріли Бабченка та вручили йому траурний портрет (відео)

На другий день "воскресіння" Бабченко відвідав телеканал, на якому працював до спецоперації.

Колеги оплесками та обіймами зустріли Бабченка біля входу телекомпанії, куди він приїхав у супроводі державної охорони, і відразу ж повели до меморіалу з квітів та лампадок. Там вони вручили його ж портрет із жалобною стрічкою.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, і провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.