Адвокат розповів про стан Кольченка, який оголосив голодування на підтримку Сенцова

Наразі стан здоров'я Кольченка задовільний.

Незаконно ув’язнений у Росії кримський активіст Олександр Кольченко, який оголосив голодування на підтримку іншого політв’язня режисера Олега Сенцова, перебуває в задовільному стані.

Про це заявив представник омбудсмена В’ячеслав Петльований після розмови з адвокатом бранця Андрієм Лепьохіним, повідомляє ТСН.

"Адвокат розповів, що Кольченко оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова в його присутності і зробив відповідну заяву, усвідомлюючи наслідки для свого здоров'я", - повідомив Петльований.

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За його словами, контроль за станом політв’язня є з боку юриста.

"У нього немає обмежень у відвідуванні свого підзахисного, адвокат може прийти до Кольченка в будь-який момент", - пояснив представник омбудсмена.

Також Лепьохін повідомив, що жодних скарг на ставлення та умови утримання в Кольченка зараз немає. Юрист не зміг відповісти на питання Петльованого щодо примушування до набуття російського громадянства українцем.

"Я не маю жодної інформації про це, ніяких заяв з цього приводу від мого підзахисного не було", - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Кольченко, що утримується в колонії Челябінська, оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова.

Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку голодування для здоров'я кримчанина, оскільки його вага і зараз менша за норму.