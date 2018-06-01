Мати Кольченка заявила, що її сина примушують прийняти громадянство РФ

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Кримчанина Олександра Кольченка, який 31 травня оголосив голодування в російській виправної колонії, змушують прийняти російське громадянство і шантажують батьками, які залишилися в аннексированном Криму. Про це розповіла його мати Лариса Кольченко проектом Крим.Реалії, пише Радіо Свобода.

"Змушують прийняти російське громадянство. Спочатку розмова починається з того, "як погано в Україні і як добре в Росії", потім починається відкритий шантаж, розповідають про те, що "у тебе батьки в Криму залишилися", що треба якось прийняти громадянство ... А потім у відкриту хочуть, щоб він підписав паспорт", - розповіла мама Кольченко.

На її думку, розраховують на те, що, коли Олександр Кольченко прийме російське громадянство, Україна ніяк не зможе вплинути на його звільнення.

Раніше повідомлялося, що незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Сенцов тримає голодування вже 18-й день.