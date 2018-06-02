Стали відомі імена ще двох журналістів, яких викликали до СБУ у справі Бабченка

Серед запрошених до СБУ журналістів були також телеведуча Тетяна Даниленко та шеф-редакторка видання «Лівий берег» Соня Кошкіна.

Серед журналістів, яких викликали до Служби безпеки України у справі «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, були також телеведуча Тетяна Даниленко та шеф-редакторка видання «Лівий берег» Соня Кошкіна.

Даниленко підтвердила "Громадському", що була на зустрічі з керівництвом СБУ. За її словами, приблизно третина з усіх викликаних були журналісти. Були й також ті, хто активно пише у соцмережах.

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Даниленко додала, що в СБУ попередили, що надаватимуть охорону людям зі списку.

Видання також звернулось до Соні Кошкіної із запитанням, чи була вона у списку. Кошкіна відповіла ствердно.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що у "списку потенційних жертв" знаходяться Осман Пашаєв, Сергій Іванов, головний редактор тижневика "Дзеркало тижня" Юлія Мостова, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, політичний оглядач Віталій Портніков, а також телеведучі Матвій Ганапольський та Євгеній Кисельов.

Нагадаємо, 1 червня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки імітації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко слідство отримало список відомих українських і колишніх російських журналістів, яких також планували вбити. У списку 47 осіб.