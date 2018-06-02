Список "можливих жертв": групу українських журналістів викликали до СБУ у зв'язку зі справою Бабченка

Під час зустрічі підписав документ про нерозголошення інформації.

Крім телеведучих Матвія Ганапольського і Євгенія Кисельова на зустріч в Службу безпеки України була запрошена ще група представників ЗМІ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олексій Братущак.

За його словами, представників ЗМІ були Осман Пашаєв, Сергій Іванов, головний редактор тижневика "Дзеркало тижня" Юлія Мостова, заступник гендиректора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, політичний оглядач Віталій Портніков.

У коментарі "Громадському" Пашаєв повідомив, що під час зустрічі підписав документ про нерозголошення інформації.

Журналіст додав, що список з 47 осіб він не бачив, проте йому здалося, що на зустрічі людей було менше.

1 червня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки імітації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко слідство отримало список відомих українських і колишніх російських журналістів, яких також планували вбити. У списку 47 осіб.