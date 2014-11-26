У Донецьку чутні вибухи і залпи з важкої артилерії

Про це повідомляється на офіційному сайті міського голови і міської ради Донецька.

«Станом на 10.30 у Донецьку неспокійно, періодично лунають вибухи і залпи з важкої артилерії. Незважаючи на напружену обстановку, аварійні бригади комунальних підприємств міста продовжують відновлювати пошкоджені комунікації», - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в ніч з 25 на 26 жовтня не припинялися обстріл Київського та Куйбишевського районів Донецька. Внаслідок влучання снарядів пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі та комунікації міста.

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Працівникам «Донецькміськтепломережа» спільно зі службами життєзабезпечення міста практично повністю вдалося відновити систему теплопостачання. Однак, внаслідок повторюваних обстрілів, в районі Адмінселища пошкоджена магістральна теплова мережа, що забезпечує теплом 29 житлових будинків. На поточний момент тривають роботи з відновлення пошкоджених теплових мереж та відновлення подачі теплової енергії.

У повідомленні також зазначається, що водопровідні вузли та інші важливі об'єкти водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі. Водопостачання міста здійснюється безперебійно, а тимчасові зупинки подачі води у деяких споживачів можливі на час усунення аварійних ситуацій.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Донецьком бойовики переформовують тактичні групи.