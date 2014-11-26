Під Донецьком бойовики переформовують тактичні групи – ІС

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, деякі групи терористів посилюються, деякі розформовуються з передачею «особового складу» до складу інших бандформувань, що викликає конфлікти серед бойовиків із розформованих груп. Для проведення даних організаційно-штатних заходів основні сили противника, що оперують на цьому напрямку, раніше були відведені від розмежувальної лінії з українськими військами.

Читайте такожУ бойовиків проблеми з ремонтом техніки, з Росії не встигають підвозити запчастини – ІСКрім того, активно вживаються заходи щодо доозброєння і доукомплектування формувань «ДНР» за рахунок «допомоги», що надходить з Росії, і хоч основний обсяг заходів щодо підвищення рівня боєздатності підрозділів був практично завершений близько 10-11 днів тому, протягом останніх 2-3 днів формування «ДНР» одержали досить серйозне поповнення як живий силою, так і технікою і озброєннями. З

Читайте такожБойовики змінили тактику ведення бойових дій – військовий експертЗокрема, фіксується подальше наростання чисельності мінометних розрахунків у бойовиків, зазначає Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу артилерія сил АТО, у відповідь на обстріли збоку бойовиків, завдала 83 вогневих удари по їхніх позиціях.