З нових підручників з історії хочуть виключити поняття «Вітчизняна війна»
13:36, 26 листопада 2014Суспільство
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Міністр освіти і науки України Сергій Квіт підтримує ідею замінити назву «Велика вітчизняна війна» на «Друга світова війна».
Спочатку буде проведений конкурс / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед засіданням уряду.
«Я підтримую, весь світ трактує це як трагедію», - сказав Квіт.
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Він наголосив, що це не означає, що Міносвіти буде переписувати підручники. «Ті підручники, які є, вони є. Йдеться про інші - про нові підручники. І це справа істориків. Це не питання того, що один чиновник доручив. Це питання ставлять історики. Будуть конкурси, потім будуть підручники», - сказав Квіт.
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