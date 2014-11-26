З нових підручників з історії хочуть виключити поняття «Вітчизняна війна»

13:36, 26 листопада 2014
Суспільство
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Міністр освіти і науки України Сергій Квіт підтримує ідею замінити назву «Велика вітчизняна війна» на «Друга світова війна».

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед засіданням уряду.

«Я підтримую, весь світ трактує це як трагедію», - сказав Квіт.

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Він наголосив, що це не означає, що Міносвіти буде переписувати підручники. «Ті підручники, які є, вони є. Йдеться про інші - про нові підручники. І це справа істориків. Це не питання того, що один чиновник доручив. Це питання ставлять історики. Будуть конкурси, потім будуть підручники», - сказав Квіт.

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