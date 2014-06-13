Міносвіти створить громадську раду з рецензування підручників

"Реформа сфери освіти передбачає 3 складові: законопроекти про вищу освіту, про загальну середню освіту і про науку і наукову діяльність. У системі середньої освіти ще багато питань, які вимагають системного підходу. Планується створення органу при міністерстві, так званої громадської ради, який буде рекомендувати і рецензувати підручники для шкіл", - повідомив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

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Він уточнив, що останні редакції багатьох підручників мають чимало помилок різного характеру.

Сергій Квіт також повідомив, що в майбутньому буде скасовано грифування книг для навчання саме Міністерством освіти і науки. "В майбутньому ці повноваження при університетах можуть бути передані вченим радам", - зазначив він.