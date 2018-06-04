У мережі показали фото СІЗО, в якому сидить Зайцева

12:33, 04 червня 2018
Суспільство
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Раніше в цьому ж СІЗО перебувала одіозна Неля Штепа / "Українська правда"

У мережі показали фото з харківського СІЗО, в якому сидять підозрювані у моторошній ДТП на вул. Сумській, Геннадій Дронов і Олена Зайцева. Раніше в цьому ж СІЗО перебувала одіозна Неля Штепа. За старою звичкою харків'яни називають це місце СІЗО, але в 2014 році його реорганізували в установу виконання покарань №27.

Фотографії опублікувало видання "Українська правда".

Вдень ніхто з ув'язнених не знаходиться в кімнаті - всі працюють в ізоляторі / "Українська правда"
"Українська правда"
"Українська правда"

Як зазначає видання, камери виглядають акуратно, але особливою різноманітністю побут в'язнів не відрізняється. Є душ і кухня. Також позбавлених волі виводять у спеціальне місце для прогулянки - теж камера, але без даху - можна подихати свіжим повітрям.

Працівники закладу розповідають, що співкамерники ведуть себе, в основному, доброзичливо - до бійок доходить вкрай рідко.

Серед проблемних ув'язнених є кілька категорій: схильних до втечі, членоушкодження, напади на співробітників і суїциду / "Українська правда"
"Українська правда"
"Українська правда"

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Таурег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі.

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Теги: #СІЗО#Олена Зайцева Харків