У мережі показали фото СІЗО, в якому сидить Зайцева

За старою звичкою харків'яни називають це місце СІЗО, але у 2014 році його реорганізували в установу виконання покарань №27.

У мережі показали фото з харківського СІЗО, в якому сидять підозрювані у моторошній ДТП на вул. Сумській, Геннадій Дронов і Олена Зайцева. Раніше в цьому ж СІЗО перебувала одіозна Неля Штепа. За старою звичкою харків'яни називають це місце СІЗО, але в 2014 році його реорганізували в установу виконання покарань №27.

Фотографії опублікувало видання "Українська правда".

Як зазначає видання, камери виглядають акуратно, але особливою різноманітністю побут в'язнів не відрізняється. Є душ і кухня. Також позбавлених волі виводять у спеціальне місце для прогулянки - теж камера, але без даху - можна подихати свіжим повітрям.

Працівники закладу розповідають, що співкамерники ведуть себе, в основному, доброзичливо - до бійок доходить вкрай рідко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Таурег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі.