Львів накрило градом завбільшки як перепелине яйце (фото, відео)

Жителі Львова у соцмережах показали фото та відео наслідків сьогоднішньої негоди.

4-го червня у другій половині дня у Львові розпочалася сильна гроза, яка супроводжувалася поривами вітру, блискавками, громом та градом.

Через негоду на перетині вулиці Городоцької та проспекту Чорновола на проїжджу частину впали ремонтні конструкції з будинку, передає місцевий сайт 032.

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Крім того, на розі вул. Галицької та пл. Ринок впала частина фасаду будинку. Внаслідок падіння уламків постраждав громадянин Айзербаджану, мешканець м. Баку. Чоловік госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

За інформацією депутата Львівської міської ради та співробітника Головного управління Національної поліції Ігоря Зінкевича, на вулиці Клепарівській через негоду впало дерево. Рух автівок тут ускладнений.

Львівʼяни у соцмережах діляться відео з наслідками негоди:

Нагадаємо, синоптики попереджали, що по території області та у Львові в другій половині дня із збереженням до кінця доби 4 червня подекуди можливі грози. Завтра, 5-го червня, вранці та вдень грози, місцями шквали 15 — 20 м/с, град.