У Львівській області оголосили штормове попередження: очікуються грози й град

У Львівській області очікується штормовий вітер.

У понеділок, 14 травня, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду з грозами та градом.

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Під час гроз вітер посилюватиметься до штормового. Про це передає ZIK, посилаючись на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Вдень у понеділок температура повітря становитиме +15..+17 градусів, а вночі опускатиметься до +8 градусів. Вітер помірний, однак під час гроз посилюватиметься.

Як повідомляла Погода УНІАН, у понеділок, 14 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.