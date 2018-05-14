У Львівській області оголосили штормове попередження: очікуються грози й град
10:46, 14 травня 2018Суспільство
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У Львівській області очікується штормовий вітер.
Грози накриють Львівщину / фото Facebook
У понеділок, 14 травня, на Львівщині синоптики прогнозують хмарну погоду з грозами та градом.
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Під час гроз вітер посилюватиметься до штормового. Про це передає ZIK, посилаючись на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Вдень у понеділок температура повітря становитиме +15..+17 градусів, а вночі опускатиметься до +8 градусів. Вітер помірний, однак під час гроз посилюватиметься.
Як повідомляла Погода УНІАН, у понеділок, 14 травня, в Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
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