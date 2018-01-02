У Тернополі відзначили 109-у річницю від дня народження Бандери (фоторепортаж)

Учора у Тернополі відбулися урочистості з нагоди 109-тої річниці від дня народження політичного діяча, провідника ОУН, одного з провідних ідеологів українського націоналістичного руху минулого століття Степана Бандери.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в заході біля пам’ятника Бандері взяли представники ветерани УПА, місцевої влади, молоді.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час виступу наголосив, що ідею боротьби Бандери продовжують втілювати й досі, адже навіть після смерті він є символом нескореності.

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"Сьогодні є новітні герої, котрі захищають територіальну цілісність держави в лавах різних військових формувань: тернопільської артилерійської бригади, Національної гвардії, спецпідрозділу Служби безпеки України, батальйону "Тернопіль" і в добровольчих загонах. Загалом, сьогодні це понад 250 тис. солдатів, котрі бережуть наш спокій на східному фронті і борються проти того ж окупанта, проти якого боровся й Степан Бандера. Тільки тепер у цього окупанта нове обличчя", – зазначив голова ОДА.

Відтак він закликав присутніх берегти світлу пам’ять про Бандеру і його боротьбу.

"Цю непересічну особистість сміливо можна назвати українським національним героєм. Історичний феномен Степана Бандери полягає у тому, що він став не лише організатором та очільником національно-визвольного руху України, але й головним його символом, який й досі навіює страх на ворогів. Він та його послідовники стали втіленням українського відродження, безстрашної боротьби з радянською владою. Нам є ким пишатися і на кого рівнятися. Незламність його духу, героїзм та самопожертва у нерівній боротьбі за національну ідею й незалежну Українську державу – яскравий взірець для нас та майбутніх поколінь українців. Саме тому я вірю, що кожен день у 2018 році буде побудований на прагненні зміни нашої армії, нашої країни і зміни кожного з нас", – підсумував Барна.