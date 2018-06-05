Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс – адвокат

Український режисер Олег Сенцов 22-й день продовжує голодування у російській колонії "Білий ведмідь"

Лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання.

Про це за підсумками відвідання Сенцова в колонії в російському місті Лабитнангі заявив 4 червня його адвокат Дмитро Дінзе, передає Радіо Свобода.

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«Коли таке станеться, його зондуватимуть, заливатимуть поживну суміш в ніс. Однак, якщо він не перестане і після цього відмовлятися від їжі, то кінець буде фатальний. Це не була погроза, лікар просто попередив Олега», – вказав Дінзе.

«Виглядає він у цілому нормально, за ним стежать лікарі. Робили ультразвукове дослідження, оглядали. Внутрішні органи в нормі, перебуває в задовільній формі», – так захисник описав нинішній стан українця.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов 22-й день продовжує голодування у російській колонії "Білий ведмідь", де він утримується за звинуваченням у тероризмі. У понеділок, 4 червня, до нього приїхали режисер-документаліст Аскольд Куров і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.