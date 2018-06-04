Російський режисер після зустрічі з Сенцовим: він не зломлений і готовий іти до кінця

Сенцов "досить бадьорий, у гарному настрої, говорив, що зараз йому навіть легше, ніж у перші 10 днів", - розповів Куров.

Український режисер Олег Сенцов 22-й день продовжує голодування у російській колонії "Білий ведмідь", де він утримується за звинуваченням у тероризмі. Сьогодні, 4 червня, до нього приїхали режисер-документаліст Аскольд Куров і архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент.

Як повідомляє ТСН, Сенцов відмовився від зустрічі з архієпископом, пославшись на свої атеїстичні погляди. Сестра політв'язня Наталія Каплан попросила не спекулювати на цьому. За її словами, архієпископ "багато робить, в тому числі для політв'язнів", але перед приїздом до Сенцова він не отримав його згоду.

Як передає Бі-бі-сі, з Сенцовим зустрівся режисер Куров. "Він виглядає, можна сказати, що добре - щодо тієї ситуації, в якій він знаходиться. Він досить бадьорий, у гарному настрої, говорив, що зараз йому навіть легше, ніж у перші 10 днів", - розповів Куров.

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"Він сказав, що приймає підтримуючу терапію. Це раз в два дні крапельниця - півтора літра розчину глюкози, якихось вітамінів, просто для того, щоб органи функціонували нормально. І сьогодні зранку його відвозили до лікарні за межі колонії, він проходив там обстеження. Воно, слава богу, не виявило жодних відхилень у роботі організму. Так що стан у нього поки нормальний", - розповів режисер.

"Що стосується голодування Кольченко - він знає, що у Кольченка дефіцит ваги. Він сказав, що нікого не закликає приєднуватися до голодування, нікого не втягує, але солідарний з кожним, хто на це зважився. Усім дуже дякував за підтримку, за те, що його не забувають", - передав Куров.

"Те, що мене вразило, - це те, що він не зломлений. Він не вагається, не сумнівається. І це навіть лякає, тому що я розумію, що це його рішучість йти до кінця. [...] І він не вимагає нічого від російської влади - не вважає це можливим, він намагається привернути увагу до тієї проблеми, яка ніяк не вирішується. І посил такий: він припинить голодування, коли відпустять всіх політв'язнів", - сказав Куров.

Як повідомляв УНІАН, раніше соратник Сенцова по Євромайдану звинуватив Медведчука у ситуації, що склалася.