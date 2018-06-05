Абітурієнтам на замітку: опубліковано рейтинг кращих університетів України

Першу сходинку традиційно розділили КНУ ім. Т. Шевченка та КПІ ім. І. Сікорського.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Київський національний університет імені Тараса Шевченка стали абсолютними лідерами рейтингу ТОП-200 університетів України у 2018 році та розділили першу сходинку.

Рейтинг складено Центром міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, повідомляє прес-служба МОН України.

Десятка найкращих університетів країни виглядає наступним чином:

1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

4.Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

5. Національний університет "Львівська політехніка"

6. Національний університет біоресурсів і природокористування України

7. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

8. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

9. Сумський державний університет

10. Львівський національний університет імені Івана Франка

Читайте такожМОН: для вступу кримчан в українські ВНЗ за спрощеною процедурою діятимуть 35 освітніх центрів

Києво-Могилянська академія, яка колись входила до трійки найкращих, наразі займає 12 сходинку у рейтингу.

Дещо інакше виглядає таблиця, яка ґрунтується на положені українських ЗВО у міжнародних рейтингах. Перша трійка залишається незмінною, а от 4-5 місце розділили Сумський державний університет та ЛНУ ім. Івана Франка.

Як повідомляв УНІАН, експерти оновили рейтинг 1000 кращих університетів світу за версією The QS World University Rankings. До рейтингу найкращих вишів світу знову потрапили шість українських університетів.