Два українських університети покращили позиції в рейтингу найкращих вишів світу

15:50, 28 лютого 2018
Суспільство
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КНУ ім. Шевченка покращив свої позиції у рейтингу QS / фото univ.kiev.ua

До рейтингу найкращих вишів світу знову потрапили шість українських університетів.

Вищі навчальні заклади з усіх куточків світу порівняли у рейтингу QS World University Rankings за чотирма критеріями, які найбільше цікавлять майбутніх студентів: дослідження, викладання, працевлаштування та міжнародні перспективи.

Читайте такожКерівництво університету Богомольця примушує студентів та викладачів розпочати страйк - МОЗТак, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна посів 401-410 місце, Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 411-420 місце, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 501-550 місце.

Також до рейтингу потрапили Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет", який опинився на 701-750 місці. Також, у рейтинг увійшли Донецький національний університет імені Василя Стуса та Сумський державний університет, вони опинилися на 801-1000 місці. 

Слід відзначити, що КНУ ім. Шевченка і НТУУ КПІ ім. Сікорського піднялися в рейтингу, а ХНУ ім. Каразіна втратив позиції.

Разом із тим, найкращим навчальним закладом світу вкотре було визнано Массачусетський технологічний інститут. За ним іде Стенфордський університет, а замикає тріку Гарвардський університет.

На четвертій сходинці опинився Каліфорнійський технологічний інститут, а замикає ТОП-5 закладів - Кембриджський університет.

Відзначимо, що до першої десятки потрапили 5 американських, 4 британських ВНЗ, а також Швейцарський федеральний технологічний інститут Цюріха.

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Теги: #рейтинг університетів