Два українських університети покращили позиції в рейтингу найкращих вишів світу

Найкращим навчальним закладом світу вкотре було визнано Массачусетський технологічний інститут.

Експерти оновили рейтинг 1000 кращих університетів світу за версією The QS World University Rankings.

До рейтингу найкращих вишів світу знову потрапили шість українських університетів.

Вищі навчальні заклади з усіх куточків світу порівняли у рейтингу QS World University Rankings за чотирма критеріями, які найбільше цікавлять майбутніх студентів: дослідження, викладання, працевлаштування та міжнародні перспективи.

Читайте такожКерівництво університету Богомольця примушує студентів та викладачів розпочати страйк - МОЗТак, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна посів 401-410 місце, Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 411-420 місце, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 501-550 місце.

Також до рейтингу потрапили Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет", який опинився на 701-750 місці. Також, у рейтинг увійшли Донецький національний університет імені Василя Стуса та Сумський державний університет, вони опинилися на 801-1000 місці.

Слід відзначити, що КНУ ім. Шевченка і НТУУ КПІ ім. Сікорського піднялися в рейтингу, а ХНУ ім. Каразіна втратив позиції.

Разом із тим, найкращим навчальним закладом світу вкотре було визнано Массачусетський технологічний інститут. За ним іде Стенфордський університет, а замикає тріку Гарвардський університет.

На четвертій сходинці опинився Каліфорнійський технологічний інститут, а замикає ТОП-5 закладів - Кембриджський університет.

Відзначимо, що до першої десятки потрапили 5 американських, 4 британських ВНЗ, а також Швейцарський федеральний технологічний інститут Цюріха.