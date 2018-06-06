Рабінович: Влада, що прокралася, поставила народ на межу голодного вимирання

Політик підкреслив, що з такими успішними реформами і бюджетом "розвитку" у всіх рейтингах Україна може "обігнати" якщо не Пакистану та Нігерії, то максимум Гватемали і Буркіна-Фасо.

Ненажерливість олігархів та підривна діяльність транснаціональних корпорацій прирікають український народ на голодну смерть – адже саме їхніми зусиллями Україна увійшла до ТОП-10 країн, громадяни яких витрачають майже все зароблене на продукти.

Таку думку у своєму Facebook висловив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Про "досягнення" нинішньої влади можна говорити нескінченно. Адже таких феноменальних результатів з вбивства країни не вдавалося досягти ще нікому! І ось чергове їх "досягнення" – Україна увійшла до ТОП-10 країн, де громадяни витрачають більшу частину доходу на продукти. За даними міністерства сільського господарства США, в 2016-му українці витратили на продукти 38% від усіх доходів. Замисліться – більше нас витрачають на продукти лише в Пакистані (41,9%) та Нігерії (58,9%)!" – повідомив Рабінович.

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Він задався питанням, як можна керувати країною, що у нас зарплати найнижчі, а продукти – чи не найдорожчі в світі?

"Поясніть мені, будь ласка, як так вийшло, що з такими успішними реформами і бюджетом "розвитку" у всіх рейтингах ми можемо "обігнати" якщо не Пакистан та Нігерію, то максимум Гватемалу і Буркіна-Фасо? Як так вийшло, що рівень життя в державі з величезним потенціалом гірше, ніж у найбідніших країнах Африки та Азії? І чому в інших країнах, де зарплати набагато вище наших, на харчування витрачають набагато менше: США – 6,3%; Сінгапур – 6,7%; Великобританія – 8,1%; Швейцарія – 8,7%? А ми ж, з нашою найнижчою зарплатою в світі, маємо практично всю її віддавати за проживання", – констатував політик.

При цьому, за його інформацією, останні дані нашого Укрстата за 3-й квартал 2017 року ще більш жахливі.

"Згідно Укрстату, на продукти українці витрачають 46,1% від усіх доходів! Тобто фактично половина заробленого йде на те, щоб просто не померти з голоду! А якщо додати до цього витрати на комуналку і транспорт, то виходить, що наприкінці місяця людина залишається ні з чим. Якщо вижив – вже добре! Ось воно – справжнє ставлення влади до українців", – підкреслив народний депутат.

Він також попередив, що незабаром на харчування українцям доведеться витрачати ще більше, адже вартість продуктів продовжує зростати.

"Здавалося б, куди вже гірше – але для нероб немає межі. Так, в Україні з початку року подорожчав буряк (на 55,8%), капуста (в 2,3 рази), картопля (на 33%). Крім того, за ці 4,5 місяці також додали в ціні практично всі види м'яса: яловичина – на 14,3%, свинина – на 7,6%. Але влада, природно, переконана, що проблема не в їх бездумній економічній політиці, просто "українці занадто багато їдять". Звичайно, якщо чиновники зі своїми захмарними зарплатами витрачають на продукти якийсь 1%, то їм буде здаватися, що інші просто "багато жеруть". А те, що тільки у них морди стають ширшими, вони не бачать!" – обурився лідер партії "За життя".

Політик упевнений: причини такого катастрофічного стану справ в Україні – у ненажерливості олігархів та зовнішньому впливі.

"Олігархи, які грабували країну більше 20 років, розпродають її по частинах транснаціональним корпораціям, які тільки й чекають, коли Україна остаточно перетвориться на сировинний придаток. А наша влада, в своєму намаганні догодити їм, вислужитися перед МВФ, не дай боже не образити "західних партнерів", довела українців до повної убогості і продовжує знищення свого народу. Озирніться навколо! Сьогодні люди похилого віку змушені ритися в сміттєвих баках, щоб не померти з голоду, а молодь – їхати за кордон у пошуках гідного заробітку", – зазначив парламентарій.

На його думку, Україні час почати діяти виключно в своїх інтересах, але для цього потрібно на виборах проголосувати за нових людей.

"Ми маємо припинити обслуговувати інтереси зовнішніх сил! В України є свої інтереси – і вони мають бути для нас наріжним каменем. Повірте, у нас достатньо коштів для того, щоб вже зараз значно покращити якість життя українців без участі різних міжнародних "помічників". Нам треба лише піти на вибори і проголосувати за нових людей, які не будуть грабувати, вбивати і продавати власний народ, треба проголосувати "За життя", а не за виживання. І після перемоги на виборах ми обов'язково повернемо все вкрадене народу!" – резюмував Вадим Рабінович.