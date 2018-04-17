Рабінович: Голосуйте за тих, хто не влаштовував пожежі у власному будинку

Україна потребує зміни політичної еліти, адже теперішні політики вже не раз доводили, що вони не можуть керувати країною, а здатні лише вганяти в бідність власний народ і «пиляти» бюджет. Тому на наступних виборах голосувати треба за тих, хто «не влаштовував пожежі у власному будинку», закликав народний депутат і лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабінович в ефірі авторської програми «Хто кому Рабинович» на телеканалі «112 Україна».

«Кожен політик, який був при владі в Україні, говорить, що він – чесний і доклав максимум зусиль для поліпшення стану справ у країні. Вони всі були по п'ять разів міністрами і двічі прем'єрами. І кожен говорить, мовляв, я не крав, у мене все було чудово. Але в результаті виявилося, що все розкрадено – і держава лежить в руїнах, а люди бідні, тікають з країни. Очевидно, що потрібно міняти старе покоління, яке накрало, на нових політиків, які не влаштовували пожежі у власному будинку», – упевнений парламентарій.

Він заявив, що можна голосувати за співаків, коміків, артистів і боксерів, футболістів, але не слід голосувати просто за «хорошу людину», варто спершу ознайомитися з передвиборчою програмою депутата.

«Українцям варто зробити свій вибір на користь не просто хорошої людини, а ознайомитися з його передвиборною програмою, і пам'ятати, що нам потрібно відроджувати економіку, а також подумати, чи зможе він її втілити. Треба розуміти, що цей добрий чоловік буде змушений будувати країну після випаленого поля, займатися економікою, а не тільки співати чи танцювати. Я не був ні в «Регіонах», ні в «Нашій України», ні в «Заєду» або «проти їди», тому схильний вважати себе молодим політиком», – підкреслив народний депутат.

Лідер партії «За життя» зазначив, що прийшов у політику, коли зрозумів, що Україну треба рятувати, – і його політична сила знає, як це зробити.

«Я нова людина в політиці, яка ніколи не прагнула у цей вир циніків. Але я зробив цей крок, коли зрозумів, що біля керма країни стоять непрофесіонали, що треба рятувати країну, що у людей бажання не колись там, а зараз жити у процвітаючій і багатій країні, з динамічним розвитком, куди хочеться приїжджати і куди хочеться вкладати гроші, а не тікати звідси. Ми можемо змінити ситуацію – і я, і партія «За життя» знаємо, як це зробити! Дати податкові канікули бізнесу, позбавити його тиску, розвивати «хай-тек», банківську справу, повернути тих, хто виїхав, дати роботу молоді, дати гідне утримання пенсіонерам, стати мостом між заходом і сходом України, побудувати «Швейцарію Східної Європи» – і на запуск всього цього треба буквально рік-два, а потім вже – підйом і прогрес!» – підсумував Вадим Рабінович.