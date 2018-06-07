Британський ведучий висміяв "воскресіння" Бабченка (відео)

Олівер вирішив, що деякі деталі інсценування вбивства Бабченка є «просто чудовими».

Комік, сатирик і актор Джон Олівер, який веде британське телешоу Last Week Tonight, п'ять хвилин своєї програми жартував на тему постановочного вбивства журналіста Аркадія Бабченко в Україні. Випуск передачі доступний на YouTube.

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Олівер вирішив, що деякі деталі інсценування вбивства Бабченка є «просто чудовими». Приміром, його розсмішила робота гримера на місці злочину, який розлили свинячу кров над його головою. Також телеведучий зазначив, що після інсценування журналіста відвезли в морг, де він читав новини про свою смерть.

«Крутіше могло б бути, якщо б він дивився телевізор, потягуючи коктейль на Карибах разом з Тупаком Шакуром», — додав Олівер.

Він також висловився про відео, на якому зображена радість колег Бабченка, які дізналися, що він живий. За словами Олівера, дивитися на людей, які люблять свого колегу, «просто неймовірно». Олівер пожартував, що зазвичай люди, дізнавшись, що їхній колега живий, кивають і продовжують «писати про неї гидоту в чаті».

Раніше повідомлялося, що міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила обурення у зв'язку з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, провели 29 травня спецоперацію по інсценування його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.