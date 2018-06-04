Бабченко готовий дати ексклюзивне інтерв'ю ЗМІ за $50 тисяч

За словами журналіста, першими на пропозицію відгукнувся телеканал «Росія», запропонувавши йому гроші, навіть не торгуючись.

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, смерть якого раніше було інсценізовано в рамках спецоперації СБУ, в даний момент готовий давати інтерв'ю ЗМІ тільки за дуже великі гроші.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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«Колеги, я все розумію. Але повірте - у мене зараз купа проблем, мені потрібно вкотре життя заново з нуля будувати, щоб я міг думати ще й про те, як робити вам рейтинги і контент. Тому давайте так: п'ятдесят штук баксів - і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я дуже втомився. Мене вичавлено повністю. Останні пару днів я був на межі нервового зриву», – зазначив журналіст.

За словами Бабченко, першими на пропозицію відгукнувся телеканал «Росія», запропонувавши йому гроші, навіть не торгуючись.

«Знаєте, хто погодився першим? Одразу? Навіть не торгуючись? Телеканал "Росія". Так от, друзі мої, якщо ви досі так нічого і не зрозуміли, скажу вам простими словами - пропозиція тільки для ЗМІ, а не для бл**ських пропаганд**ів», – висловився журналіст.

«А на ваш телеканал я, безумовно, обов'язково приїду. Тільки пізніше. І на "Абрамсі". І не для інтерв'ю», – уклав він.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який живе в Києві, провевши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину.