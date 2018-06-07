В Україні діють від 80 до 100 «злодіїв в законі» - Аваков

14:18, 07 червня 2018
Суспільство
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За словами міністра, 70% угонів автомобілів координуються кримінальними авторитетами / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час панельної дискусії в рамках експертного форуму в Києві.

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«В Україні діють на сьогоднішній момент від 80 до 100 «злодіїв у законі», на яких базується ціла низка злочинних спільнот», - сказав він.

За словами міністра, 70% крадіжок автомобілів координуються кримінальними авторитетами, так званими «злодіями у законі», також - 60% квартирних крадіжок, терористичні злочини, вбивства, зокрема «на замовлення».

Крім того, як зазначив Аваков, між США, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією та Україною був створений альянс, в рамках якого ведеться робота зі створення департаменту спецрозслідування, спрямованого на боротьбу з організованою злочинністю.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня з України видворили злодія в законі» на прізвисько «Хидир».

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Теги: #Аваков#злодій в законі