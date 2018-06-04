З України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Хідір" (фото, відео)

За даними оперативників, «Хідір» мав намір впливати на кримінальні процеси в Україні, контролювати крадіїв із квартир та приватних будинків.

З України видворено «злодія в законі» Хдр Рашидова на прізвисько «Хідір» та заборонено йому в’їзд в країну на 5 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Працівники Головного управління столичної поліції отримали інформацію про перебування у Києві Хдр Рашидова ‑ «злодія у законі», відомого у кримінальному світі під прізвиськом «Хідір», а відтак затримали його», - йдеться в повідомленні.

азначається, що згідно із оперативною інформацією працівників карного розшуку, 28-річний уродженець південної країни був «коронований» у Греції у 2014 році, там же перебував під слідством за квартирні крадіжки. На своїй батьківщині чоловік відбував покарання за створення злочинної організації. Кордон України він перетнув після офіційної зміни прізвища та документів.

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За даними оперативників, «Хідір» мав намір впливати на кримінальні процеси в Україні, контролювати крадіїв із квартир та приватних будинків. Окрім того, він прибув в Україну для посилення впливу так званого кутаїського клану «злодіїв у законі».

Правоохоронці подали документи щодо скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянина південної країни та його примусового видворення за межі кордону нашої держави. На цей час «Хідір» вилетів у Стамбул із забороною в’їзду в Україну на п’ять років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі під Києвом розстріляли Range Rover кримінального авторитета, водій загинув.